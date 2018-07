CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZABELLUNO L'emergenza zecche è una realtà, specialmente in terra bellunese. E i dati parlano chiaro visto che nei primi giorni di luglio si è visto un autentico picco. È di ieri la segnalazione del ventesimo caso di malattia di Lyme registrato al San Martino in totale però nel territorio bellunese in solo tre mesi e mezzo (aprile, maggio, giugno e una parte di luglio sono stati una trentina. Nello stesso periodo 14 i casi di Tbe che, rispetto allo stesso periodo del 2017 sono triplicati. Ma non aspettiamoci vaccinazioni gratuite...