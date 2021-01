L'EMERGENZA

BELLUNO È stato il giorno della prima dose di vaccino, ieri, per gli uomini dell'emergenza. Sono state 357 le dosi somministrate ieri, in modalità drive-in al San Martino di Belluno agli uomini e alle donne della rete di emergenza urgenza 118. A dispetto di quello che si è temuto nelle settimane precedenti all'arrivo dei vaccini di scettici non c'è stata neanche l'ombra. Anzi. «Vista la gran richiesta - ha spiegato l'Usl - ci eravamo attrezzati per aumentare le dosi disponibili ed era stata attivata una seconda linea di vaccinazione».

ORDINE

«Tutto si è svolto con regolarità - sottolineano sempre dall'Usl - dopo l'anamnesi, sotto il controllo medico del direttore del Suem 118 Giulio Trillò e dal medico del Dipartimento di Prevenzione Donatella Rizzato, sono state vaccinate contro il covid con il vaccino Pfizer Biontech 357 persone». La somministrazione infatti prevede una fase di verifica prima che venga inoculato poi c'è un tempo di attesa per verificare che non ci siano reazioni avverse.

L'ELENCO

A partecipare a questa prima seduta vaccinale sono state tutte le sigle dell'emergenza della provincia: Babcock (piloti e tecnici della Base di Belluno); Il soccorso alpino Cnsas (Tecnici Elisoccorso e Cinofili della Base di Belluno), la Croce Bianca di Cortina, la Croce Bianca di Livinallongo, la Croce Verde Val Biois, la Croce Verde Alleghe, i Volontari Rocca Pietore, la Croce Bianca Colle S. Lucia, la Croce Bianca Val Fiorentina, la Croce Verde Zoldo Alto, i Volontari Forno di Zoldo la Croce Rossa di Belluno e Feltre, L'Eva Alpago, la Seas, la Val Belluna Emergenza e la Vol.A.

LE DOSI EROGATE

Sono già arrivate a quota 4128 le prime dosi di vaccino Pfizer Biontech somministrate in provincia di Belluno. Oltre la metà (7569) di quelle che la provincia ha inserito come priorità nella tabella inviata a novembre al commissario straordinario per l'emergenza Covid Arcuri. In settimana, ha però garantito il commissario dell'Usl Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, saranno completate tutte le prime somministrazioni nelle case di riposo e nei presidi ospedalieri. Al fabbisogno richiesto al commissario Arcuri vanno infatti sottratte le persone che non possono sottoporsi al vaccino in questa fase, per esempio perché malate o, ancora, quelle che hanno già superato il virus e quindi vengono considerate immunizzate per un certo lasso di tempo.

LE RICHIESTE

Per la provincia di Belluno erano state chieste 2456 dosi per il personale (vanno moltiplicate per due perché il vaccino prevede un richiamo) e 1187 per il personale socio sanitario che opera nei presidi dell'Usl. Per il personal che opera nelle case di riposo erano state richieste 1.785 dosi e poco meno di 2mila (1.990) per gli ospiti delle case di riposo. Nel listino delle necessità inviato al commissario per l'emergenza Arcuri sono inserite anche 459 razioni per il personale che opera nei presidi per minori, disabili, psichiatrici e tossicodipendenti e 588 per gli ospiti. Insomma, mentre il primo giro ha già superato abbondantemente la prima metà, si mettono in campo anche i medici di famiglia per mettere al riparo gli ultra ottantenni (oggi si inizia a Feltre e a Belluno). L'obiettivo è di premere al massimo sull'acceleratore e fare in modo che il maggior numero di persone venga messo al riparo il prima possibile.

