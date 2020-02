L'EMERGENZA

BELLUNO Attivato il Coc di Marisiga: il sindaco Jacopo Massaro schiera la sua squadra attiva h 24. «Abbiamo recepito la richiesta congiunta arrivata dalla Protezione civile nazionale e da Anci per i Comuni sopra i 20 mila abitanti», spiega il primo cittadino. E così da ieri alle 9.30 è tornato attivo il Centro operativo comunale. Questa volta non si tratta di contenere e prevedere i danni del meteo, come era successo nei lunghi giorni di Vaia e nell'ultima emergenza per pioggia e vento di questo inverno, ma di tenersi pronti a disinfestare la città, a recepire le richieste da Governo e Regione e a rispondere ai cittadini.

L'OBIETTIVO

«Lo abbiamo attivato non relativamente alle funzioni sanitarie spiega Massaro- ma per le funzioni di comunicazione ai cittadini. Ho bisogno di dipendenti che rispondano fino alle 21 alle mail, che possano guardare la casella di posta ben oltre il tradizionale orario lavorativo e che mi siano di supporto in questi giorni. Inoltre in questo modo sono stati allertati anche i volontari del gruppo comunale di Protezione civile ai quali ci appoggeremo per le operazioni di pulizia straordinaria in diversi punti della città». Gli uomini di Paolo Zaltron si occuperanno di pulire corrimani, parcometri, maniglioni dei cassonetti dei rifiuti, pulsanti per l'attraversamento pedonale, giochi dei bambini nei parchi. Da lunedì si partirà con la disinfezione delle 200 aree ecologiche presenti nel territorio comunale, con il kit fornito da Bellunum e da lì si proseguirà con i parcometri e poi la scala mobile.

L'ASSISTENZA

«In queste ore ci stiano occupando di assistenza alla popolazione e di comunicazione spiega il coordinatore del gruppo, Zaltron -. Abbiamo controllato tutti i mezzi comunali, perché siano pronti all'operatività, tutte le cassette di primo soccorso e sono state distribuiti ai volontari i kit in caso di intervento ovvero le mascherine ministeriali, i guanti e il gel disinfettante previsto dalle ordinanze del Governo».

LE IMPRESE

Nel frattempo il sindaco si è attivato a favore delle imprese, perché i danni che l'emergenza sanitaria sta provocando all'economia sono sotto gli occhi di tutti. «Ho già interessato Anci affinché proponga al Governo il rinvio delle prossime scadenze fiscali, la prima delle quali fissata già per sabato (come le dichiarazioni Iva, scadenza che slitta a lunedì) -spiega. Un conto è mantenere alta l'allerta, un altro è diffondere un assurdo allarmismo che mette in ginocchio la nostra economia. Dobbiamo sostenere i nostri imprenditori in un momento già particolarmente difficile a pochi mesi da Vaia, i cui danni ed effetti sulla nostra economia ancora si fanno sentire». In particolare, il primo cittadino guarda alla situazione turistica, che preoccupa. «Stanno fioccando le disdette in tutte le località della provincia commenta -, situazione che poi si riversa sul commercio locale. Sono disdette che non hanno logica».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA