L'EMERGENZABELLUNO Animali abbandonati al loro destino, a bordo delle strade dopo essere stati investiti. È ormai da quasi un anno che non esiste il servizio veterinario per la fauna selvatica ferita negli investimenti. Una triste realtà con cui si sono scontrati, sabato sera, gli agenti delle Volanti. A terra sulla statale 50, a Belluno, un capriolo travolto da un'auto, ma ancora vivo. Dopo un giro di telefonate a Usl, polizia provinciale si sono arresi. Fortunatamente l'animale dopo poco è deceduto: è stato spostato a bordo strada in...