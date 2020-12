L'EMERGENZA

BELLUNO Anche ieri le precipitazioni nevose (seppur non con la stessa intensità del primo giorno) non hanno dato tregua alla provincia. Altri 10 centimetri caduti anche in città dove è crollato, sotto il peso della neve, il tetto del tendone-plateatico del caffè Manin. Ma a creare problemi e a restare in panne in tutta la provincia da Cortina al Feltrino, i mezzi pesanti, che hanno ricominciato a muoversi con la fine dei divieti pre-allerta. E visto che la neve non si è ancora fermata restano chiusi quasi tutti i passi dolomitici: aperti solo Cibiana, Staulanza e Duran. Ma ieri è stato soprattutto il giorno delle polemiche, da Belluno a Feltre, per il mancato sgombero delle strade.

I SOCCORSI

Sono stati una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco impegnati nella rimozione piante o nel recupero bilici. Terminate solo ieri pomeriggio le operazioni di recupero di una cisterna di gpl finita fuori strada in Via Sommaval a Sedico lunedì, poco dopo le 17. Nessuna persona è rimasta ferita. Dopo il travaso del gas su un'altra cisterna, il camion è stato recuperato con una pala meccanica del comando di Belluno. Problemi ieri anche sulla statale 51 dove un mezzo pesante ha bloccato il traffico a Fortogna e un altro all'incrocio 4 Valli.

BELLUNO

Bocciato il piano neve del Comune di Belluno. Oltre alle proteste dei cittadini, l'attacco di alcuni consiglieri comunali. Il consigliere del gruppo misto Fabio Rufus Bristot faceva i suoi sopralluoghi paralleli, andando di qua e di la in base alle segnalazioni dei concittadini per verificare strade non pulite e marciapiedi con cumuli alti un metro. «Certo esordisce il servizio non è stato pessimo come altre volte in passato, ma decisamente molto lacunoso. Non è possibile che alle 16 di lunedì ci siano ancora zone della città non raggiunte dallo spazza neve, a distanza di dieci ore dall'inizio dell'evento meteo. Quaranta mezzi al lavoro, dice il sindaco Jacopo Massaro. Figuriamoci, dovrebbero fare meno selfie e girare di più il territorio sia lui che l'assessore Biagio Giannone». Snocciola anche i nomi delle vie non battute: via Fratelli Cairoli, via Vignole, le strade interne alla Veneggia e, fino a ieri sera, anche via Caffi in centro storico. Cittadini segnalano anche Mier, dove ieri pomeriggio un anziano nell'uscire di casa per prendere la posta nella cassetta è andato gambe all'aria sul marciapiede sporco e ghiacciato. È stato rimesso in piedi da due passanti. Il consigliere comunale Raffaele Addamiano (Lista Obiettivo Belluno-Fratelli d'Italia) sul caos neve ha preparato una domanda di attualità per il consiglio comunale di oggi. Luciano Da Pian, Capogruppo Lega in Consiglio Comunale, con il segretario della Lega, Paolo Luciani hanno invece diffuso un comunicato stampa e annunciato un'interrogazione.

FELTRE

«Alla faccia dell'organizzazione». Critico il consigliere comunale di Feltre Ennio Trento che con l'onorevole Dario Bond attacca l'amministrazione su come è stata gestita la partita neve nella sua città. «Le tante buone intenzioni espresse dall'assessore ad ottobre - dicono - in occasione della presentazione del piano neve, alla prova dei fatti, hanno svelato come l'organizzazione dello sgombero sia stata pessima. Lastroni di neve compatta sulle strade principali che sono diventate percorsi ad ostacoli per gli autoveicoli, pedoni che devono camminare in mezzo alla strada per poter raggiungere la stazione o l'ospedale, continue segnalazioni di zone ove gli spazzaneve sono transitati con grande ritardo. Questa è la realtà che si è palesata molte ore dopo che la neve aveva smesso di scendere. Penso che sarebbe opportuno rivedere e perfezionare con urgenza il piano neve del comune di Feltre e per questo invito l'amministrazione e l'assessore Adis Zatta ad agire con la massima urgenza visto che il bollettino meteo annuncia ulteriore maltempo per gli ultimi giorni dell'anno». Trento non si ferma ed annuncia un'interrogazione.

BORGO VALBELLUNA

Il Comune di Borgo Valbelluna chiama in causa Veneto Strade «stante lo stato critico della Strada Provinciale SP1 e SP1 bis di competenza». L'amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizzi, spiega: «Ci dispiace per il disagio che stiamo riscontrando sulla Sp 1 Sinistra Piave - aggiunge Vernizzi- c'è un tratto ghiacciato che causa qualche problema. Anche questo inconveniente lo risolveremo con l'aiuto di mezzi speciali».

Alessia Trentin

Eleonora Scarton

© RIPRODUZIONE RISERVATA

