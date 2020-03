L'EMERGENZA

ALPAGO Venticinque ospiti contagiati in casa di Riposo e 6 operatori, fortunatamente tutti ancora senza sintomi, una decina tra gli abitanti del comune. È stato inevitabile per il Comune di Alpago decidere di aprire il Coc, il Centro operativo Comunale che era stato attivato l'ultima volta con l'emergenza di Schiucaz. «L'evoluzione epidemiologica del Covid-19 si legge nell'atto del Comune - e dell'incremento dei casi nel comune di Alpago ed in particolare presso la casa di riposo di Puos che viene attivato il COC (Centro Operativo Comunale) Alpago con presidio ridotto presso la sede municipale sita in Via Roma Pieve n. 31, telefono 0437478086 la cui attività sarà svolta ordinariamente in via telematica». È il quinto centro operativo che viene aperto in provincia per l'emergenza coronavirus: dopo Belluno, Feltre, Borca e Ponte nelle Alpi. «Se leggete i giornali o guardate le televisioni ha detto ieri il sindaco di Alpago, Umberto Soccal - in un video messaggio il nostro comune risulta in testa alla graduatoria della provincia per il contagio, ma questa è dovuto praticamente solo alla situazione particolare che si è venuta a creare nella casa di riposo. Togliendo questa situazione abbiamo alcuni casi di positività e un paio di decine di persone in quarantena, quindi nella media come nel resto del territorio». «Per la casa di riposo ammette Soccal - la situazione è sicuramente difficile, ma anche a detta della direzione della Usl 1 Dolomiti, nella persona del responsabile delle case di riposo, stiamo operando nel miglior modo possibile e con tutte le caratteristiche previste da una emergenza come questa. Voglio dire un grazie alla direzione della casa di riposo e tutti gli operatori per tutto quello che stanno facendo per i nostri anziani. E concludo dicendo a tutti: dobbiamo rispettare le regole, restiamo a casa». Il presidente dell'Unione Montana, responsabile della Casa di Riposo di Puos, e sindaco di Tambre Oscar Facchin ha effettuato un nuovo sopralluogo anche ieri mattina nella struttura che ospita 82 anziani non autosufficienti, con l'assessore delegato al sociale dell'Unione, il sindaco di Chies, Dal Borgo. «La situazione e' sotto controllo - spiega Facchin - gli ospiti positivi sono stati isolati e sono tutti in un'area apposita. Gli operatori sono in isolamento domiciliare. Penso che se non fosse stato fatto un tampone a uno di loro che si era recato fuori regione non ci saremmo mai nemmeno accorti dei casi positivi, perche' non hanno sintomi». Anche lui ringrazia gli operatori dellastruttura in prima linea

