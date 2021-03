Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAA Jesolo è morta Wally Ruzza, che fu la prima segretaria scolastica all'istituto alberghiero Arrigo Cipriani di Adria, in provincia di Rovigo. Aveva 95 anni ed è mancata, a casa, a causa del Covid-19. Madre dell'avvocato Antonio Forza, dell'architetto Enrico e di Michela, era stata anche segretaria, a Venezia, dell'istituto nautico Giorgio Cini. Per avvicinarsi a casa, rinunciò a quell'incarico, per assumere quello di segretaria...