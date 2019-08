CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'elicottero del Suem volteggiava ieri sopra Rio Gere, durante la commemorazione del decennale del disastro aereo del 22 agosto 2009 quando Falco, tradito da un cavo dell'alta tensione, cadde e morirono in quattro. In centinaia sono tornati lassù, nel decennale della morte di Stefano Da Forno, Dario De Filip, Fabrizio Spaziani e Marco Zago. La messa è stata celebrata a Rio Gere, nel timore dell'inclemenza del tempo. «Un atto di eroismo , di santità, come ha riconosciuto papa Francesco», ha esordito don Ivano Brambilla parroco di Cortina....