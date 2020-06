L'ELEZIONE

MESTRE È l'udinese rettore in scadenza di Ca' Foscari Michele Bugliesi, 58 anni, il nuovo presidente della Fondazione di Venezia. Finisce l'era dei tecnici, si apre quella dei rettori se le previsioni fatte nei corridoi saranno confermate, ossia Bugliesi a capo della Fondazione e Alberto Ferlenga, rettore Iuav il cui mandato scadrà a settembre 2021, alla guida dell'M9 Museo.

Bugliesi lo ha eletto ieri il Consiglio generale dell'istituzione con 10 voti contro i 4 ottenuti dall'altro candidato, il 76enne Paolo Costa, ex rettore di Ca' Foscari, ex sindaco di Venezia ed ex ministro della Repubblica. Michele Bugliesi, laureatosi in Scienze dell'Informazione all'Università di Pisa, ha raggiunto l'apice della sua carriera universitaria quando è stato nominato rettore di Ca' Foscari, incarico che lascerà il prossimo 14 settembre quando si terranno le elezioni per il suo successore. «Ringrazio il Consiglio generale per la fiducia che mi hanno accordato e lavorerò con spirito di squadra in piena sinergia con le istituzioni della città - ha dichiarato Bugliesi dopo la nomina e la cerimonia della goccia con la quale il presidente uscente Giampietro Brunello gli ha passato il testimone (la goccia, simbolo del logo della Fondazione di Venezia) -. Dopo il rettorato, che concluderò a breve, è un grande onore assumere questo ruolo ed impegnarmi in questa nuova sfida». La sfida fino a qualche mese fa avrebbe dovuto essere quella a Luigi Brugnaro, come portabandiera del centrosinistra alle elezioni amministrative per il Comune di Venezia: Bugliesi, però, nonostante l'appoggio deciso del Pd, si ritirò ai primi di febbraio dopo aver verificato che la sinistra riunita ne Il nostro impegno per la città (Articolo 1, Verdi, Possibile, Sinistra italiana e Rifondazione) non lo voleva perché «con tutta evidenza non sembra ora in grado di rappresentare la sintesi necessaria»; comunque già ad inizio anno a Venezia si parlava della Fondazione come approdo alternativo per il rettore.

I RETROSCENA

Tornando al Consiglio, il pomeriggio ieri era iniziato con la votazione sul Bilancio consuntivo 2019, il quarto ed ultimo della presidenza di Giampietro Brunello, votazione che si è conclusa con una rapida approvazione, dopodiché, con un gesto cavalleresco, Brunello ha abbandonato la seduta per non condizionare il voto o il dibattito.

Anche la successiva elezione del nuovo presidente della Fondazione è stata una questione di poco tempo: i due candidati fino alla settimana scorsa contavano su 8 voti per Bugliesi e 6 per Costa ma le consultazioni degli ultimi giorni hanno spianato la strada al rettore uscente, con il deciso appoggio anche della consigliera Emanuela Bassetti, presidente di Marsilio Editori e Civita Tre Venezie, cooptata come nuovo consigliere a luglio dell'anno scorso (assieme al presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, che è entrato, invece, nel Cda), con il sostegno determinante proprio di Paolo Costa che insistette per scegliere la Bassetti al posto di Ines Maria Luisa Marini, presidente della Corte d'Appello di Venezia.

Si apre, dunque, un nuovo quinquennio per la Fondazione e, in particolare, per l'M9, il Museo del Novecento che deve trovare la strada per uscire dalle secche in cui è finito sin dalla sua inaugurazione il primo dicembre del 2018, tanto che nemmeno i mestrini non lo riconoscono ancora come parte della città.

Quanto al quinquennio appena trascorso, l'ultimo esercizio (il 2019) si è concluso con un avanzo di bilancio di oltre 8,15 milioni di euro (e proventi finanziari per 17,9 milioni) e la destinazione di 4,5 milioni per le erogazioni al territorio durante il 2020.

EROGAZIONI AL TERRITORIO

Quanto, invece, alle erogazioni deliberate per il 2019, sono state il doppio, 8,15 milioni di euro e comprendono anche i 4,87 milioni di euro per sostenere il primo anno di attività del progetto M9, altri 500 mila euro al Fondo per Venezia per recuperare il patrimonio artistico danneggiato dall'acqua alta, e infine i contributi che ogni anno la Fondazione assegna agli Atenei veneziani, al Teatro La Fenice, al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, alle attività svolte in collaborazione con Ocse e via di seguito.

Scendendo nei particolari del conto economico e delle attività della Fondazione di Venezia, nel corso degli ultimi cinque anni sono aumentati gli interventi gestiti direttamente dall'istituzione promuovendo cultura, ricerca, istruzione e formazione nel territorio veneziano, anche attraverso il sostegno o l'organizzazione diretta di attività formative per gli studenti.

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA