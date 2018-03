CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ELEZIONEBELLUNO Lei è veneta, era candidata anche nel collegio bellunese al Senato e conosce bene Belluno. Lui è passato diverse volte per la provincia dolomitica e conosce i problemi della montagna. Sono la seconda e la terza carica dello Stato. E a detta dei parlamentari bellunesi che li hanno votati, sapranno interpretare bene le necessità della provincia montana. Sarà davvero così? Ai posteri l'ardua sentenza. A Maria Elisabetta Alberti Casellati e a Roberto Fico il compito di non smentire le aspettative. Che sono alte, almeno per...