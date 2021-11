Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EFFETTOBELLUNO Altro che febbre del sabato sera. Dal primo novembre a oggi si è scatenata la febbre del tampone in vista del green pass. Un aumento senza precedenti che vede in prima linea le farmacie corse in aiuto dell'Ulss Dolomiti da quasi un mese. Basti pensare che nella sola giornata del 2 novembre i farmacisti bellunesi hanno eseguito 2.678 tamponi. Ma l'incremento è generale. Tanto che domenica e lunedì si sono verificate lunghe...