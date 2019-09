L'edilizia veneziana cresce grazie al piano regionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I dati relativi al 2° trimestre 2019 recentemente elaborati dall'Osservatorio regionale sul Mercato delle Costruzioni promosso da Edilcassa e da Unioncamere del Veneto evidenziano, per la prima volta dopo anni di sofferenza, una dinamica positiva per il settore.Gli ordinativi registrano su scala regionale un +0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e la provincia di Venezia è abbastanza in linea con questo incremento dato che segna un +0,8%. Nella nostra provincia, poi, il segno più affianca anche i dati sull'occupazione,...