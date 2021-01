L'ECONOMIA

VENEZIA Saranno prorogati al 30 aprile i termini per il pagamento delle rateizzazioni tributarie ed edilizie che scadevano il 31 gennaio. Una decisione, quella assunta dal Comune, che andrà in giunta e che sarà votata oggi. «Abbiamo deciso per la proroga, che potrà anche esser modificata sotto data, per andare incontro alle imprese e ai cittadini», ha esordito l'assessore al bilancio Michele Zuin. La manovra prevista servirà a dare un po' di fiato a chi si trova in difficoltà: «Si tratta di rateizzazioni di oneri tributari ed edilizi per chi aveva già ricevuto un avviso di accertamento e aveva concordato un piano. Spostiamo i termini a fine aprile così come avevamo fatto con la Cosap a maggio. Questi sono tutti provvedimenti con cui cerchiamo di supplire grazie alla nostra liquidità a quelle delle aziende, senza che queste entrino in mora o rischino di incorrere in sanzioni».

IMPEGNO DI BILANCIO

L'assessore al bilancio prosegue nella spiegazione del provvedimento: «È vero che si tratta di uno spostamento e non una eliminazione, però intanto consentiamo alle aziende di non diver pagare sanzioni o interessi, diciamo che il Comune è come se facesse da banca alle imprese. Un modo per togliere un'ansia, far sì che chi è in difficoltà abbia un pensiero in meno». Zuin ha spiegato che quello che l'amministrazione comunale può fare, lo farà: «Non possiamo stampare carta moneta, così come non possiamo andare in deficit. Abbiamo l'obbligo di chiudere il bilancio in pareggio, possiamo indebitarci per investimenti, ma non per parte corrente». L'attenzione è rivolta anche alle scelte che opererà il Governo: «Se arrivasse una mano dallo Stato, così come hanno fatto l'anno scorso, quando ci hanno dato un aiuto sulla Cosap, potremmo fare di più. Infatti nel 2020 la Cosap è stata pagata dagli esercenti solo per due mesi. Ora possiamo mettere la nostra liquidità, con gli spostamenti, a disposizione dei cittadini e dell'impresa». A beneficiare della manovra di bilancio che oggi il Comune varerà saranno esercizi commerciali e imprenditori anche di vicinato. Sul tema entra l'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga: «È una decisione che va in linea con quello che era il mio pensiero, in perfetta sintonia con ciò che ritiene il sindaco. Questo, sperando che nel frattempo intervenga lo Stato, che ad oggi è latitante su molti punti». Costalonga fornisce un quadro della situazione: «In questo momento tante attività sono a terra, noi spostiamo in avanti i pagamenti per dare ossigeno alle attività produttive. Si tratta di uno dei tanti atti, che stiamo intraprendendo, di vicinanza alle attività in difficoltà». L'assessore annuncia che il Comune proseguirà nel processo di ascolto verso i negozianti: «I tavoli permanenti continueranno nei prossimi giorni, servono a cercare di capire al meglio le istanze degli imprenditori del territorio».

GLI ESERCENTI

Si dice soddisfatto Ernesto Pancin, segretario dell'Aepe (associazione pubblici esercizi): «Da tempo chiedevamo di poter spostare il termine di scadenza per i versamenti dei piani di rateizzazione in scadenza al 31 gennaio. Abbiamo appreso che domani sarà in discussione una proposta di questo tenore, in linea con le nostre richieste, quindi non possiamo che ringraziare l'amministrazione comunale per la testimonianza di vicinanza alle imprese che stanno vivendo un dramma». Pancin spiega l'utilità di un provvedimento come questo: «Siamo chiusi da un mese, è un ulteriore periodo di grande difficoltà, ogni provvedimento che favorisce le nostre imprese, minate nel profondo dell'economia, è benedetto». Così non fosse, si aprirebbero le porte per una tragedia economica: «Non spostare le scadenze vorrebbe dire una grave botta che per molti significherebbe l'impossibilità di pagare, con le ovvie conseguenze». Da ultimo, il segretario lancia un appello al Governo: «Chiediamo che arrivino soldi ai Comuni, perché solo con gli aiuti dello Stato potranno intervenire laddove ci siano difficoltà. E a Venezia, oggi, ce ne sono più che in altre realtà d'Italia».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA