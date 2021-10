Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ECONOMIAVENEZIA Quasi 15mila posti di lavoro a rischio tra settembre e dicembre 2021. A lanciare l'allarme per la città storica è la Confesercenti Metropolitana Venezia e Rovigo, specificando come a pagarne le spese sarà personale qualificato (il 53% del totale ha più di cinque anni d'anzianità aziendale) e in modo particolare mondo femminile, che costituisce il 70% dei lavoratori collegati al turismo. Certo, quella dell'associazione,...