L'ECONOMIAVENEZIA La scure del Covid ha picchiato duro sul mondo dell'artigianato e continua a farlo. I dati del primo trimestre 2021 sull'andamento delle aziende elaborati da Movimprese segnalano 351 nuove iscrizioni e 414 cessazioni. Il saldo finale è quindi di 63 aziende artigiane in meno in 3 mesi; praticamente da inizio anno a fine marzo sono sparite in media 20 aziende al mese, portando il totale di quelle attive sul territorio...