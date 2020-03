L'ECONOMIA

MESTRE Migliaia di cassintegrati alle porte e, dall'altro lato, aziende che colgono l'opportunità e aumentano gli affari. Il rapporto, purtroppo è di 10 a 1, e questo è il disequilibrio ai tempi del coronavirus Covid-19. A sentire le categorie economiche e i sindacati non c'è un settore che non sia colpito dalla crisi provocata dall'epidemia del nuovo virus, aggravata dalla gestione allarmistica della comunicazione istituzionale e dalla paura irrazionale che ha attanagliato la maggior parte delle persone.

LE NICCHIE

Andando a scavare si trovano, però, anche casi di ripresa: si tratta di nicchie, ma c'è chi approfitta della crisi per riproporre i suoi prodotti. Tanto per fare alcuni esempi c'è una fabbrica che produce bulloni e che fino a qualche mese fa doveva sputare sangue per proporli al mercato inondato da bulloni cinesi, di qualità inferiore a quella dei suoi ma a prezzo nettamente più concorrenziale. Adesso, invece, i bulloni dalla Cina non arrivano più e così gli ordini sono tornati a fioccare come un tempo quando l'economia italiana tirava (il made in Italy anche nella metalmeccanica). E, ancora, ci sono aziendine che producono capi di abbigliamento, maglioni o scarpe, che tiravano avanti a fatica perché surclassati dalla concorrenza dei giganti stranieri: ora che i mercati sono quasi fermi possono rialzare la testa.

Non a caso, insomma, il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, qualche giorno fa al tavolo con i rappresentanti delle categorie, aveva detto che «il modello della globalizzazione è troppo vulnerabile». E ha parlato della necessità di rivalutare le produzioni a km zero. È vero che le produzioni agricole locali sono in crisi perché gli alberghi sono quasi chiusi, e quindi non hanno più i clienti grossi cui portare frutta, verdura e altri cibi, ma pure il sindaco di Venezia e della Città Metropolitana Luigi Brugnaro, che quel tavolo aveva convocato, è convinto che sia il momento di provare a trasformare una batosta in un assist, nel senso che tutti i settori prima annichiliti dalla concorrenza dei paesi asiatici e in genere di quelli dove la manodopera costa un decimo che in Italia, ora hanno l'opportunità di verificare se qualche spazio di mercato si sia riaperto. Sempre Brugnaro diceva agli imprenditori che è il momento di ripensare alla delocalizzazione delle imprese, fenomeno che ha svuotato l'Italia delle produzioni strategiche e l'ha lasciata in balia dei mercati e anche delle emergenze sanitarie. Pur invitando tutti a comportarsi con prudenza, seguendo le regole indicate dalle organizzazioni sanitarie e dal Governo, ha invitato a reagire perché l'econonomia non collassi.

Da questo punto di vista, purtroppo, forse bisogna tornare ai tempi delle chiusure delle fabbriche di Porto Marghera, venti o trent'anni fa, per trovare venti di crisi come quelli odierni: allora, però, nel tritacarne erano finite le grandi aziende, in particolare i giganti delle partecipazioni statali, oggi sotto scacco è ogni settore, in attesa che il Governo finanzi la Cassa integrazione per ridurre i danni.

IL CALCOLO

Un conto non è possibile farlo ma basta considerare alcuni fattori per rendersi conto della portata dell'evento: ogni giorno arrivano a Venezia 25 mila persone, la maggior parte pendolari per lavoro, e una parte per studio. Chi lavora è impiegato soprattutto nel turismo che è in ginocchio, con alberghi chiusi e altri che, per riempire le camere, le vendono a 29 euro a notte, per non parlare poi delle camere in affitto e dei B&B; col turismo è collegata la ristorazione che, in centro storico ma anche in terraferma, annaspa, un po' perché la gente non va fuori a mangiare e un po' per le restrizioni imposte (un metro di distanza tra un commensale all'altro, vietato portare aperitivi o cibi all'esterno dei locali e via di seguito). Di turismo vivono molti altri: dai portabagagli, passando per chi chiede l'elemosina (in crisi pure loro), sino alle grandi aziende come aeroporto e porto. E tra le migliaia di lavoratori coinvolti c'è chi ha la fortuna di essere coperto dalla Cassa integrazione ma moltissimi, come le partite Iva, che non possono aspirare nemmeno a quella. Tutte le altre imprese commerciali sono per buona parte in crisi, o perché sono collegate al turismo o perché vendono a mestrini e veneziani che escono meno di casa. Idem per molte aziende artigiane. Un pianto greco per le industrie manifatturiere che risentono del blocco degli arrivi dalla Cina di merci da lavorare, e allo stesso tempo vedono fermo l'export che è il principale sbocco per i prodotti made in Italy.

Anche senza dati precisi, che si potranno raccogliere solo tra qualche settimana, la prospettiva insomma è quella di un'ondata di migliaia di cassintegrati e, di conseguenza, di una città svuotata.

Elisio Trevisan

