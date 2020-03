Giulio Sapelli

Il 2020 sarà ricordato come l'anno della decelerazione della globalizzazione e della crisi evidente di un mondo che non riesce a riacquistare stabilità e a crescere economicamente per assenza di leadership. Decelerazione, infatti, e non improvvisa rottura delle interconnessioni dell'economia internazionale. Decelerazione perché sono più di trent'anni che il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, non riesce a raggiungere un accordo multilaterale. Le conferenze di Seattle del 1999 e di Cancun del 2003 si conclusero senza accordo. Proprio quest'ultimo è l'anno decisivo, perché il fallimento di quel summit disvelò i limiti strutturali della globalizzazione dell'economia reale: l'accordo non si realizzò perché le 22 nazioni del Sud del Mondo si opposero ai sussidi all'agricoltura distribuiti da Stati Uniti ed Europa ai loro contadini e solo nel 2004, nei colloqui di Ginevra, le nazioni del mondo del Nord, quello industrializzato, si impegnarono a diminuire i sussidi agli agricoltori, mentre, come controparte, i Paesi in via di sviluppo si impegnarono a diminuire le barriere tariffarie ai beni manifatturieri del Nord del mondo. (...)

