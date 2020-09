L'ECONOMIA E I PERICOLI

MESTRE L'Aqua granda, prima. Poi, mentre Venezia e il Veneziano si rialzavano, la pandemia da coronavirus a stoppare il Carnevale all'alba della sua settimana più nota e a fiaccare le imprese della città storica e della terraferma. Chiuse, bloccate, in attesa di un destino che non si conosceva, ma che con il Covid e l'economia in difficoltà, ha aperto le porte alla criminalità organizzata.

IL RISCHIO INFILTRAZIONI

La cifra del pericolo che il Veneziano sta correndo, la dà il generale della guardia di finanza Gianluca Campana, che ieri ha salutato Venezia e il comando del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria (la cronaca nell'articolo sotto). «Dalla prima diffusione del virus in avanti abbiamo riscontrato nel Veneziano un certo numero di imprese che sono state create dal nulla e altre che sono subentrate a imprese in difficoltà - ha detto il generale - Sicuramente ci sono persone che hanno deciso di scommettere regolarmente, però ci sono alcune posizioni che stiamo approfondendo. Posizioni particolarmente dubbiose di soggetti che hanno anche dei precedenti penali e di polizia, che investono somme, anche importanti, per rilevare attività commerciali».

Una compravendita alquanto sospetta che, tra l'inverno e la primavera, ha toccato anche operazioni avvenute tra le calli di Venezia. «Siamo consapevoli che questo periodo di difficoltà, soprattutto con l'esplosione del Covid, ha messo e sta mettendo molte attività economiche in seria difficoltà e quindi sono in corso numerose attività di analisi e di indagine proprio per andare ad accertare chi sta approfittando, chi sta speculando su questi fenomeni» aggiunge.

I SEGNALI

«Ci sono segnali che la criminalità si sta facendo avanti in questo momento in questa città - continua il generale Campana, che per quattro anni ha tenuto sotto osservazione le dinamiche economiche dell'area metropolitana - Da febbraio abbiamo attivato una serie di analisi per intercettare le imprese che in questo periodo hanno aperto l'attività o hanno rilevato attività economiche in difficoltà investendo capitali di origine quanto meno dubbia in tutti i settori dell'economia». Ad attirare l'attenzione dei militari della guardia di finanza, quindi, il florilegio di aziende nate quasi dal nulla in un periodo di difficoltà: attività aperte con capitali la cui origine non è chiara e gestite da chi non ha una fedina penale pulita.

CADERE È FACILE

«È un momento delicato e di sofferenza per il tessuto economico - conferma Giovanni Avitabile, comandante provinciale della guardia di finanza - Il tessuto economico veneto e veneziano è di altissimo livello, i rischi non sono così facili da capire, a volte si può cadere in trappola. La criminalità organizzata è anche l'evasione fiscale che nuoce a chi è rigoroso e vuole comportarsi bene».

Ed è sul tessuto economico del Veneto e del Veneziano che è tornato il generale Campana: «Nonostante un tessuto sociale sano e industrioso, la possibilità di un guadagno facile ha portato molti a decidere di deviare da una retta via. Taluni sono anche caduti in contesti di criminalità organizzata: il rischio che talvolta è stato sottovalutato o male percepito - puntualizza Campana - è quello di una presenza della criminalità organizzata, che è un cancro a livello nazionale ma in modo particolare in questo territorio, tra le prime tre economie nazionali e quindi è appetibile». Una criminalità che «si presenta con una maschera gentile ma dietro c'è veramente il pericolo».

Nicola Munaro

