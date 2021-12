L'ECOLOGIA

VENEZIA Tre distinti progetti di riforestazione finanziati con circa 1,5 milioni di euro. E' quanto stabilito dal ministero per la Transizione ecologia che sosterrà tre interventi presentati dalla Città metropolitana nell'ambito della forestazione di altrettante aree del territorio e grazie ai quali è prevista la piantumazione di 14.434 alberi nei prossimi anni. I fondi sono destinati alla realizzazione del cosiddetto Passante Verde dell'area del Comune di Mirano (497.693,26 euro), della forestazione dell'isola della Certosa nel Comune di Venezia (499.902,39 euro) e della creazione di un'area boschiva nel graticolato romano tra i Comuni di Mira e Santa Maria di Sala (456.223,86 euro). I tre progetti sono stati scelti dalla Città metropolitana sulla base del bando del Mite destinato a finanziare Progetti di interventi di riforestazione urbana, ricadenti in aree di proprietà pubblica e privata e pubblicato nell'aprile del 2021.

PASSANTE VERDE

Il progetto relativo alla realizzazione del Passante Verde è stato finanziato come terzo miglior progetto tra i 38 complessivi quelli presentati dalle 12 città metropolitane e rappresenta un intervento di riqualificazione e riconnessione ambientale finalizzato alla mitigazione e ricucitura di tutte le aree agricole limitrofe all'infrastruttura autostradale realizzata nel 2009. Nel caso specifico si tratta di una sorta di barriera vegetale collocata ai lati del tracciato autostradale, una grande area verde nella quale in passato sono state giù piantumate oltre 2.500 essenze, ma che grazie a questo intervento prenderà ancora più corpo. Le aree interessate dall'intervento sono collocate nel Comune di Mirano, confinanti con il Parco urbano di via Porara, con il canale Taglio e con lo scolo Caltressa.

LA CERTOSA

Il progetto all'isola della Certosa di Venezia, un angolo di paradiso per il quale ciclicamente cresce il timore di abbattimento degli alberi presenti e che la scorsa estate ha ospitato una sfilata di alta moda con polemiche per l'impatto ambientale, sarà diviso in tre distinte aree, due nella cosiddetta isola nuova e una nell'isola storica, oltre a un percorso di fruizione. L'intervento si inserisce in un più esteso progetto di valorizzazione dell'isola stessa, che svolge oggi funzione di parco urbano. Si tratta, dunque, di un progetto articolato per diverse funzioni e fasi che ambisce a riportare l'isola ad una dimensione urbana, integrata con Venezia, in cui insediare attività produttive, agricole, ricettive e residenziali, ma integrate in un parco urbano e nella vegetazione spontanea insulare.

IL GRATICOLATO ROMANO

Il terzo progetto, Dal centuriato romano alla Riviera del Brenta si concentra in tre aree distinte dell'area metropolitana veneziana, rispettivamente nel Comune di Santa Maria di Sala (contesto del graticolato romano) e nel Comune di Mira (contesto della Riviera del Brenta). Nell'intervento sono coinvolte un totale di 3 aree separate, ma parte di un intervento organico con superfici unitarie non inferiori ai 2.000 metri quadrati, attualmente mantenute a coltivo o incolte, e che al temine degli interventi saranno interessate dalla realizzazione di aree a bosco suddiviso tra spazi aperti, piccole zone umide e superfici di servizio.

IL PIANO

«Tutte le proposte selezionate - spiega Saverio Centenaro, delegato del sindaco Luigi Brugnaro - risultano coerenti con le strategie individuate dalla Città metropolitana di Venezia di adattamento ai cambiamenti climatici e di resilienza. Il Piano Strategico Metropolitano, individua la strategia generale di resilienza quale elemento fondante del governo del territorio per i prossimi 3 anni. L'aumento delle superfici boscate rappresenta un'azione attuativa del piano». I tre progetti sono il frutto di un lavoro interdisciplinare. «Mentre i tre finanziamenti sottolinea Nicola Fragomeni, sindaco di Santa Maria di Sala - rispondono ad una richiesta del territorio metropolitano e ricalcano quella linea che la Città metropolitana e tracciato da tempo e che va verso un territorio sempre più green e che presta particolare attenzione all'ambiente aggiunge Nicola Fragomeni, sindaco del Comune di Santa Maria di Sala - . Per quanto riguarda l'intervento nell'area del miranese e della Riviera del Brenta senza dubbio sarà un'occasione importante non solo per creare nuovi percorsi verdi ma anche per migliorare l'attrattività turistica».

Giuseppe Babbo

