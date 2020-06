L'ECCELLENZA

PADOVA Era il 16 aprile quando, in pieno lockdown, l'Azienda ospedaliera di Padova tagliò quasi in sordina il traguardo dei mille trapianti di cuore. Perché gli innesti cardiaci, come quelli epatici, renali, polmonari e pancreatici, non si sono mai fermati. Unica eccezione: i trapianti di rene da donatore vivente, giudicati procrastinabili. Ma per quelli da donatore cadavere, appunto per la preziosità del dono e la sua veloce deperibilità, la fase dello stop non è praticamente esistita. «In altre occasioni avremmo festeggiato, ma oggi siamo concentrati sulla battaglia al Coronavirus», disse allora il direttore generale Luciano Flor, annunciando quel millesimo trapianto di cuore nella storia della Medicina patavina.

LA STORIA

Il filo rosso della memoria riporta alla notte tra il 13 e il 14 novembre del 1985, al dono di un ragazzo diciottenne di nome Francesco, deceduto dopo una caduta in motorino: fu quella notte che il cardiochirurgo Vincenzo Gallucci impiantò un cuore nuovo a Ilario Lazzari, falegname 38enne di Vigonovo. L'uomo morì sette anni dopo di Aids, ma Padova scrisse una pagina di storia. Da allora, il centro poi intitolato a Gallucci ha vissuto un crescendo, di attività e di successi. In presenza di scompenso cardiaco refrattario, il trapianto è per il paziente la miglior risposta terapeutica, non solo in termini di sopravvivenza ma di qualità della vita, soprattutto nella prima decade dopo l'intervento. A dieci anni dal trapianto è vivo quasi il 60% dei pazienti. Purtroppo la mortalità in lista d'attesa di un organo è intorno al 7%: questo perché i donatori non solo non sono sufficienti ma le loro caratteristiche si sono modificate nel tempo. Vent'anni fa avevano mediamente 18, oggi l'età media 55 anni, e questo è merito della legge sul casco obbligatorio che ha evitano che tanti ragazzini morissero cadendo con il motorino. Oggi chi dona muore per emorragia o ischemia cerebrale, e ciò spiega perché ci sono pochi cuori.

LE MACCHINE

In questo scenario sono entrate di prepotenza le macchine: il sistema di assistenza ventricolare (Vad) con il cuore che resta in sito e gli viene applicata una pompa aggiuntiva, e il cuore artificiale totale, vero e proprio trapianto con cuore meccanico da effettuare su pazienti con scompenso biventricolare. In Veneto ci sono diversi centri che impiantano Vad, e Padova è quello che ne impianta in maggior numero.

Nel 2020 un centro che si occupa di scompenso cardiaco deve offrire entrambi le opportunità terapeutiche: trapianti e assistenza ventricolare. Quest'ultima soluzione è scelta per tanti motivi, come ponte alla decisione per avere il tempo per scegliere cosa fare, per recuperare la funzione cardiaca. Come ponte al trapianto cardiaco in attesa di un organo disponibile, come terapia definitiva sostitutiva del trapianto. Anche le macchine hanno avuto un'evoluzione: i Vad hanno goduto del passaggio dal sistema flusso-pulsatile a quello a flusso continuo, centrifugo e assiale, diventando di minor dimensioni e peso, risultando perciò collocabili anche con tecniche mini-invasive.

Altro motivo d'orgoglio padovano: il primo cuore artificiale totale in Italia venne impiantato nel 2007 nel centro di Cardiochirurgia su un signore veneziano. L'uomo, dall'elettrocardiogramma piatto, rimase 1.160 giorni con questo cuore artificiale totale prima di essere trapiantato con un cuore umano donato, nel 2011. E' lui il paziente che vanta la più lunga sopravvivenza al mondo con un cuore artificiale totale. I record non spiegano tutto, ma danno la dimensione dell'eccellenza padovana.

G.P.

