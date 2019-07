CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Azienda Zero aveva messo a bando ben 56 posti a tempo indeterminato per 35 posti per medico di guardia e 21 per medico di base. Ebbene, solo tre sono stati coperti. Tutti come medico di base e tutti concentrati nel Feltrino. Ne restano scoperti 53 per i quali bisognerà tornare a bando. Ma la storia è ormai vecchia e soprattutto si ripete al ribasso. Figure ormai introvabile per una serie di fattori, in particolare per una errata programmazione a livello formativo, che si aggravano ancor di più nel territorio bellunese poco ambito da chi...