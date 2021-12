L'AZIENDA

VENEZIA «Quando si infiammano gli animi parlando alla pancia della gente, la situazione di lunedì è una logica conseguenza».

Il direttore generale di Avm e Actv, Giovanni Seno, è preoccupato per quello che sta succedendo e ritiene che ci sia un importante handicap di credibilità da parte dei suoi interlocutori/avversari sindacalisti.

Direttore, sorpreso dallo sciopero di lunedì?

«Sicuramente quello che è successo lunedì è molto grave e pone la questione della vertenza in secondo piano. Oggi c'è un chiaro scollamento tra sindacati e quello che pensa la gente. C'è un problema di rappresentanza. Sono convinto che per governare in maniera appropriata un'azienda il ruolo dei sindacati sia fondamentale, ma a un patto: che i sindacati garantiscano rappresentatività e competenza. Su queste qualità avrei molto da dire. Siamo arrivati a questo punto perché è stato fatto un racconto della situazione direi infarcito di mistificazioni e di cose molto poco attinenti alla realtà. Si è partiti dalla negazione del problema aziendale, per arrivare alla confutazione dei dati, all'illusione che fossero in arrivo soldi dal tavolo sindacale, per poi virare verso una chiara connotazione politica».

Ma i soldi arrivano?

«Il tavolo istituzionale non ha partorito nulla e gli unici soldi, se arriveranno, saranno quelli dell'emendamento alla Legge di bilancio promosso da Michele Zuin attraverso Forza Italia. I ristori, alla fine, saranno meno di quelli che si pensava che fossero e per il 2022 non se ne parla».

Cosa si farà se arriveranno?

«Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che le ore moto sono poche rispetto alle esigenze della città. Un conto è aggiungere servizi, un conto è sperare che con i soldi, se arriveranno, si potrà tornare al vecchio integrativo. Spero che i sindacati non abbiano detto che i soldi che potrebbero arrivare dai tavoli o dalla specificità di Venezia possano essere spesi per il ripristino dell'integrativo, perché non sarà così. Se avremo soldi in più li useremo per aumentare i servizi e le ore moto della navigazione.

Però, così dicono, non si può far pagare solo ai lavoratori la crisi.

«Ribadisco: non abbiamo tolto una sola lira ai lavoratori. In questo sforzo collettivo abbiamo sempre pagato gli stipendi ogni mese e abbiamo sfruttato la cassa integrazione al minimo l'anno scorso, a fronte di 85 milioni di introiti mancati nel 2020 e 65-70 nel 2021. La città ha visto licenziamenti, perdite di lavoro, cassa integrazione e altri aspetti che hanno profondamente segnato la collettività. Gli unici soldi che i dipendenti di Actv e Avm hanno rimesso sono quelli delle giornate di sciopero e quelli che rifiutano non facendo gli straordinari. Che l'azienda di certo non dice di non fare».

Dicendo che i sindacati hanno mistificato la realtà dice cose pesanti.

«È così, hanno creato l'illusione che fosse tutto risolvibile. Quando le verità cominciano a venire a galla probabilmente qualche lavoratore comincia ad avere perplessità. Io parlo spesso con i dipendenti e c'è chi ci chiede di dire direttamente, senza intermediazioni, come stanno le cose. Quando parlo con loro, mi rispondono Ma questo non ce l'hanno detto così o non ce l'hanno detto. È chiaro che quello cui abbiamo assistito è stata una partita a scacchi tra le varie sigle sindacali, anche in funzione delle tessere. ».

Da dove si riparte?

«Anche oggi ci sono i tavoli aperti, mi auguro e sono fiducioso sul fatto che quanto successo sia un segnale che le organizzazioni sindacali possono cogliere con maturità. Se no diventa un problema molto più grave di quello della vertenza in sé».

Michele Fullin

