L'AZIENDAVENEZIA Ha origini tutte veneziane HostelsClub, on line travel agency specializzata in ostelli e fondata nel 2001 dall'ex albergatore Andrea Mehanna. Che oggi dalla sua sede di Rialto, in calle dei Botteri, si relaziona quotidianamente con 36imila strutture d'accoglienza in oltre cinquemila città di 192 paesi, con un fatturato annuo di 3 milioni di euro. L'idea di Mehanna e Silvia Baggio è di intercettare con un sito dedicato una domanda di mercato sino ad allora disattesa, oltre a un investimento di appena 280mila euro. E da questa...