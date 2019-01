CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AZIENDAVENEZIA C'era da sorridere già con il saldo del fatturato del 2018m, che aveva fatto registrare un 12 per cento in più. Il colpo grosso per il Gruppo Ligabue, azienda veneziana leader nella fornitura di pasti, però è arrivato con la firma di un triplice accordo - impostato negli ultimi mesi del 2018 e arrivato a dama nelle scorse settimane - per un valore complessivo di 200 milioni di euro. Proprio nell'anno in cui la storica azienda di forniture pasti fondata tra le calli di Venezia, taglia il traguardo dei cento anniGLI...