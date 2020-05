L'AZIENDA

VENEZIA Anticipando i tempi e le disposizioni del Governo e del Comitato tecnico scientifico, hanno nominato un Covid-manager a messo in atto tutti i protocolli per continuare a lavorare in sicurezza e a prova di coronavirus. Continuare, sì, perché alla Fiorital, azienda alimentare leader nel settore ittico con base al Tronchetto, non si sono mai fermati.

Così, in piena emergenza, a Fiorital hanno fatto il tampone naso faringeo e il test rapido a tutti i dipendenti, anticipando così eventuali misure per il contenimento dei rischi sulla sicurezza sul lavoro. Per questo è stato chiamato il dottor Ubaldo Lonardi, medico del lavoro, co-autore anche di uno dei progetti pilota della Regione Veneto. In sinergia con il Poliambulatorio Valentini, Fiorital ha deciso di attuare lo screening Covid-19 per tutti i circa 200 lavoratori della sede centrale del Tronchetto.

«L'operazione - ha detto Vincenzo Di Leva, Covid manager di Fiorital - è di assoluta prevenzione, intrapresa senza nessun caso pregresso positivo. Abbiamo deciso di affrontare tutte le problematiche attivando un Covid-Team per arginare la possibilità che qualche lavoratore potesse essere positivo e rappresentare fonte di contagio. Grazie ad un'applicazione orizzontale dei protocolli di sicurezza alimentare, asset fondamentale delle nostre scelte, ci è venuto spontaneo individuare, sin da subito, un sistema che potesse verificare il 100% dei lavoratori. Nella lotta di questa pandemia abbiamo ricercato un modello di screening che potesse essere significativo. Adesso siamo concentrati per individuare un modello efficace nel rapporto con il consumatore nella fase di somministrazione al dettaglio». Una sfida che Fiorital ha accettato senza paura. «Quello che stiamo vivendo è un momento difficile e complesso - Alessia Fiorotto, amministratore delegato di Fiorital - La nostra azienda sta cercando di dare il proprio contributo alla tutela della salute delle persone che lavorano al nostro fianco. È per questo che abbiamo attuato tutte le misure preventive a disposizione».

A guidare il progetto, il dottor Ubaldo Lonardi: «Siamo intervenuti eseguendo test sierologici rapidi e tamponi nasofaringei - ha detto - In futuro sarà previsto un successivo controllo periodico attraverso la ripetizione dei test rapidi per evidenziare eventuali mutamenti. Il test è su base volontaria, ma le persone si sottopongono volentieri. La possibilità di realizzare questi screening nelle aziende può diventare un progetto pilota per la tutela dei lavoratori e garantire l'azienda e la produzione».

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA