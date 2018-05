L'azienda: «Nessuna cresta sui wc E' impossibile cambiare sistema»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REPLICAVENEZIA Bagni pubblici a Torcello, da Veritas assicurano: Nessuna cresta sul ticket d'ingresso. Nei giorni scorsi Il Gazzettino ha pubblicato la denuncia di Vittorio Russo, uno dei più famosi tour operator del Veneto, che in seguito ad una giornata trascorsa sull'isola della laguna nord con un gruppo di turisti ha raccontato cosa aveva visto. Il costo d'accesso ai pubblici servizi è di 1,50 euro ma la macchinetta ai tornelli non dà il resto, così chi non aveva gli spiccioli giusti, ed erano in molti, inseriva due euro senza...