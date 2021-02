L'azienda Cmp Comunicare taglia il traguardo dei 16 anni di attività. Un'avventura partita nel febbraio 2005, caratterizzata da una gestione giovane e familiare. La sede è a Santa Giustina, l'attività è incentrata sul commercio di oggetti promozionali, abbigliamento personalizzato e da lavoro, all'ingrosso ma anche al dettaglio, presso il punto vendita situato vicino Piazza Maggiore. «Negli anni spiega il titolare Jgor Paoletti ci siamo specializzati nella fornitura di abiti per il settore ristorazione e sanitario. I punti di forza sono la personalizzazione, potendo offrire varie tecniche sempre aggiornate, e la possibilità di soddisfare il cliente più eterogeneo, piccola e grande azienda, locali pubblici, strutture sanitarie, enti pubblici, associazioni, gruppi sportivi e clienti privati. L'azienda opera principalmente nelle regioni del nord-est ma segue anche alcune realtà all'estero». Anche questo settore è in continua evoluzione. Negli anni il mercato si è rapidamente evoluto, l'attenzione per l'immagine aziendale espressa attraverso abbigliamento o gadget aziendale è aumentato e anche l'utilizzo dei social è molto presente, ma alla base del successo aziendale rimane il rapporto umano. «L'obiettivo per i prossimi anni è continuare la fase di crescita introducendo nell'offerta prodotti sempre più confortevoli, seguendo la moda e ponendo l'attenzione all'ambiente con prodotti derivati da materiali ecologici e con una filiera controllata» aggiunge Paoletti.

Il traguardo dei 16 anni è stato celebrato da Cmp Comunicare nel migliore dei modi, riuscendo a diventare fornitore dei Mondiali di sci a Cortina. Come spiega ancora Paoletti, «abbiamo fornito le divise degli chef e camerieri dello Chef Team Cortina che cura la proposta culinaria di Cortina 2021. È un grande onore partecipare come fornitore ai Mondiali di Cortina, e per questo ringrazio tutto lo staff dello Chef Team Cortina e la Fondazione 2021 per la fiducia e l'incarico ricevuto».

