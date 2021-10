Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AZIENDABORGO VALBELLUNA La stabilimento di Trichiana non interessa più alla Ideal Standard. Si chiude. Una decisione presa anche se, al momento, le procedure di mobilità non sono state avviate in quanto ci saranno prima un paio di incontri per definire insieme a Regione, Ministero e sindacati il percorso da seguire. Questo non permette quindi di stabilire neppure quando ci sarà l'effettiva chiusura dello stabilimento in quanto, dopo...