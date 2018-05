L'azienda: «Adesso dobbiamo ripartire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOPADOVA Con «il pensiero che va alle persone che sono state coinvolte, insieme alla solidarietà alle loro famiglie, perché questa è la cosa che conta di più in questo momento», le Acciaierie Venete puntano a ripartire dopo l'incidente che domenica ha ferito quattro operai dello stabilimento centrale di Riviera Francia, ustionati e investiti dagli schizzi e dal calore di novanta tonnellate di acciaio fuso precipitate a terra per la rottura, recita un primo rapporto dello Spisal, di un gancio a cui era agganciata la siviera per...