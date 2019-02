CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AVVOCATOVENEZIA Nome in codice: Clara Abbacci. Casertana, 46 anni, professione avvocato e, secondo l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip veneziano Marta Paccagnella, legale de facto del Clan. Il punto è che Clara Abbacci, in realtà, non esiste. Si tratta di uno pseudonimo, con cui il pm titolare del fascicolo, Roberto Terzo, ha deciso di procedere per evitare pericolose fughe di notizie in sede di indagini. Dietro a quell'alias si cela un nome ben più noto tra le aule di tribunale venete e veneziane: Annamaria Marin, 56 anni,...