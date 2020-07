L'AVVOCATO

MESTRE «Avevo incontrato Andrea Baldan venerdì pomeriggio, nel mio studio, proprio per iniziare a preparare il processo relativo all'accusa di stalking ai danni dell'ex moglie, visto che la procura aveva chiesto il rito immediato: mi sembrava sereno. Mi aveva assicurato di aver rispettato il divieto di avvicinamento alla donna che gli era stato imposto tre settimane prima e di essere deciso a fare di tutto per superare la situazione nella quale era finito. Non so cosa può essere accaduto poche ore più tardi...»

L'avvocato Damiano Danesin assisteva Baldan nel procedimento penale che il pm Fabrizio Celenza ha avviato sulla base della denuncia della ex moglie, a seguito di una serie di episodi avvenuti dal mese di gennaio in poi, quando il cinquantunenne mestrino aveva iniziato a scrivere ripetutamente alla donna, recandosi anche a suonare il campanello della sua abitazione. In un'occasione si era sdraiato di fronte al garage della ex, impedendole di uscire, fino all'arrivo dei carabinieri. «Ma mai nessuna minaccia, tant'è che l'ex moglie ha spiegato agli inquirenti di non avere paura di lui - precisa il legale - Andrea non aveva precedenti penali, era una persona tranquilla, umile, che non voleva fare male a nessuno. Lavorava come trasportatore e quando veniva nel mio studio si scusava sempre per l'abbigliamento che riteneva non adeguato...»

LE DIFFICOLTÀ

In passato Baldan aveva sofferto qualche problema connesso all'alcool che però era riuscito a superare, anche grazie ad un percorso terapeutico. «Qualche difficoltà si è nuovamente manifestata durante l'emergenza coronavirus, quando Andrea è stato costretto a restare da solo a casa, lontano dal lavoro, e il percorso terapeutico - conferma il legale - Nelle ultime settimane aveva però ripreso il lavoro e aveva abbandonato l'alcool: l'avevo visto migliorare».

Nel corso dell'appuntamento con il suo legale Baldan sembrava fiducioso che la questione legale si potesse risolvere, anche perché prima che Meggiato facesse la sua comparsa, non vi erano stati problemi nei rapporti con l'ex moglie, e la stessa separazione era avvenuta senza grosse conflittualità. «Mi disse che il figlio gli aveva anticipato la possibilità che la ex potesse rimettere la querela contro di lui, e ciò avrebbe potuto appianare molte delle difficoltà. Il cinquantunenne non voleva scegliere il dibattimento per evitare che i figli fossero obbligati a comparire in aula a deporre: teneva moltissimo a loro, voleva proteggerli».

LE PREOCCUPAZIONI

A conclusione dell'appuntamento, l'avvocato Danesin ha consegnato al suo assistito l'intero fascicolo con tutti gli atti dell'inchiesta affinché li potesse leggere e decidere al meglio, nelle settimane successive, la strada processuale da scegliere. «Potrebbe essere stata qualche dichiarazione fatta da Simone Meggiato ai carabinieri a fargli perdere la testa - ipotizza il legale - Ad Andrea non piaceva: aveva cercato sue notizie su Facebook, sapeva che era armato ed era preoccupato per i suoi figli. Forse si era convinto che fosse colpa di Meggiato se l'ex moglie aveva deciso di denunciarlo e ha pensato di poter chiarire con lui la questione di persona. Ma nessuno può sapere con precisione cosa sia accaduto, perché Baldan abbia deciso di recarsi ad Oriago venerdì notte.

Gianluca Amadori

