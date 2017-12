L'avvocato ha aperto un'altra strada «Così potrà arrivare il risarcimento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NUOVO SCENARIOTREVISO «La dichiarazione di insolvenza di Veneto Banca apre scenari importanti, persino imprevedibili. Di certo è una svolta per chi, tra gli azionisti e gli obbligazionisti, spera ancora in un risarcimento dell'enorme quantità di investimenti perduti». Luigi Fadalti è l'avvocato che la scorsa estate, in rappresentanza di una cinquantina di ex clienti di Veneto Banca, ha presentato al Tribunale di Treviso l'istanza per la dichiarazione di stato di insolvenza dell'istituto di credito. Qualche settimana prima il Governo...