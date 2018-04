L'avvocato Ceruti: «Non bastano le eco-domeniche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOROVIGO L'iniziativa del sindaco di sensibilizzare la popolazione alla riduzione, durante tre giornate domenicali, dell'utilizzo dei veicoli a motore è di per sé valida e apprezzabile, ma certamente non sufficiente anche a fronte dei livelli di superamento della soglia di legge delle polveri sottili registrati più volte: anzi, è risultato che la città capoluogo ha conseguito, in più di una occasione, il primato negativo nel Veneto per livelli di inquinamento atmosferico.Proprio perché Rovigo non è un centro industriale,...