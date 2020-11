IL VERTICE

BELLUNO Carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale. Il prefetto di Belluno Adriana Cogode ha chiamato tutti a raccolta. Sul tavolo il nuovo decreto che divide l'Italia in zone di tre colori: gialle, arancioni e rosse. «Essere indicati in zona gialla - ha spiegato Cogode - non deve indurre i cittadini ad abbassare la guardia. Anzi. È necessario tenere molto alta l'attenzione. Non siamo fuori pericolo. I numeri dei contatti dicono che ogni giorno abbiamo dai settanta ai cento nuovi positivi. Per questa ragione è necessario continuare con i controlli. La guardia rimane alta».

COPRIFUOCO

Da oggi fino al 3 dicembre, coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina: oltre le 22 ci vorrà l'autocertificazione per uscire di casa per «comprovate esigenze», cioè lavoro, salute e emergenze. Ad essere pattugliate in provincia saranno le principali direttrici. Chi verrà controllato dovrà giustificare il suo spostamento e dimostrarne la ragione e esibire l'autocertificazione. I controlli in materia di contenimento della diffusione del Covid non sono mai venuti meno. Da inizio settimana, dato aggiornato a mercoledì, sono 546 le persone controllate. Lunedì una persona è finita nei guai per essere stata pizzicata in giro senza mascherina. Da inizio settimana, inoltre, sono state 237 le attività controllate. In questo caso non c'è stata però neppure una sanzione. Insomma, gli esercenti bellunesi hanno dimostrato grande senso di responsabilità fino a questo momento attenendosi in modo scrupoloso alle indicazioni.

COSA CAMBIA DA OGGI

Per bar e ristoranti la situazione rimane immutata: saranno aperti fino alle 18, ma sarà possibile per gli esercenti utilizzare la consegna a domicilio fino alle 22. Si potrà ordinare cibo d'asporto senza però poterlo consumare in prossimità del locale o all'aperto. In questo senso c'è una nuova restrizione. L'asporto prima era possibile anche dopo le 22. Una misura che nel territorio della provincia di Belluno potrebbe, chiaramente, non avere ripercussioni così gravi come è stato per esempio per la chiusura anticipata per bar e ristoranti alle 18.

CENTRI COMMERCIALI

Le grandi strutture di vendita saranno chiuse nei giorni festivi e prefestivi, tranne i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole al loro interno. Stop a centri scommesse e sale giochi. Rimangono ancora chiuse le palestre. A scuola è previsto il cento per cento della didattica a distanza alle superiori e mascherine obbligatorie in classe alle elementari e alle medie, dove le lezioni proseguiranno in presenza. Il trasporto pubblico sarà ridotto al cinquanta per cento della capienza. E anche su questo punto la Provincia, azionista di maggioranza di Dolomitibus, nei giorni scorsi ha spiegato che ci sarà bisogno di intervenire per supportare i bilanci. Chiusi musei, biblioteche, cinema e teatri. Spostamenti dei cittadini vietati da e verso le zone rosse e arancioni. Nel territorio, tra le 5 e le 22, non ci sono limitazioni alla circolazione.

IL MONITO

L'auspicio delle autorità e della politica è chiaro, e viene ben prima della repressione e di eventuali multe e sanzioni: «Ridurre gli spostamenti all'effettiva necessità». «Siamo a livello giallo, ma questo deve spingersi a non abbassare la guardia». Ha ripetuto ieri a chiare lettere anche il prefetto.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA