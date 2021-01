L'AVVIO

LIMANAPrimi 29 vaccini per operatori sanitari e anziani, ieri alla casa di riposo di Limana. A sottoporsi all'immunizzazione le persone che non sono state contagiate: «Mentre aspettiamo i nuovi vaccini - ha spiegato ieri il vicesindaco di Limana, Edi Fontana - abbiamo deciso di aprire ai parenti le visite. Si entra contingentati e con grande attenzione ma intanto diamo la possibilità ai familiari di visitare gli anziani che hanno già superato il virus». IL COMMISSARIO E di vaccini ieri mattina ha parlato anche il direttore generale, ora commissario, dell'Usl Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno: «Per quanto riguarda la sanità sul nostro territorio, l'anno si è avviato all'insegna della campagna vaccinale contro il covid. Il quantitativo di vaccini assegnati alla nostra azienda è di circa 2mila dosi a settimana. Abbiamo iniziato mercoledì. Le fiale arrivano all'ospedale di Belluno e poi vengono preparate nel laboratorio galenico che le suddivide nelle diverse dosi. Poi c'è la distribuzione».

ADESIONE ELEVATA

«Siamo partiti il 30 e 31 dicembre con vaccinazione operatori sanitari presenti in ospedali di Belluno, Agordo, Pieve di Cadore, Feltre. L'adesione finora è molto elevata. In parallelo rsa Belluno, Arsiè, Lamon, e continueremo oggi. Nelle prima fase della campagna vaccinale sono previste come fasce prioritarie gli ospedali da un lato e le residenze per gli anziani dall'altro. A seguire le categorie appartenenti ai servizi pubblici essenziali. Ieri sera in regione vaccinati in 6.043, di cui 840 circa a Belluno. Adesione su livelli elevati. Dato confortante. Non ci sono stati segnalati eventi particolari o controindicazioni rispetto alla vaccinazione».

OGGI I DRIVE IN

Già previste due giornate in modalità drive-in. Oggi tocca ai medici che operano sul territorio. Circa 250 i vaccini che saranno somministrati questa mattina all'ospedale San Martino. Domenica 10 gennaio sarà la volta degli operatori di emergenza medica 118. Altri 250. Mentre il 17 gennaio è prevista la seconda tornata. Perché il vaccino Pfizer prevede due dosi. L'Usl ha anche messo a disposizione una scheda sul proprio sito con il link e le risposte sul farmaco.

Fe.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA