L'Avvento cambia volto al Palazzo Veneziano

Si chiama Feieråbnde, ovvero serate di festa, e a Malborghetto - come ormai da tradizione - sono tutti pronti a celebrare questo particolare periodo dell'anno che coincide con l'Avvento. Da sabato a domenica 5 gennaio, infatti, saranno molte le iniziative che ruoteranno attorno a questa magica parola in una incantevole atmosfera che aleggerà lungo tutte le vie del paese della Valcanale. Fulcro sarà la piazza Palazzo Veneziano che per l'occasione si trasformerà nella piazza dell'Avvento: il grande albero diventerà il cuore del Natale e...