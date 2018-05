L'Ava agli hotel: stop ai portieri affaristi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AFFARI IN NEROVENEZIA Da lunedì, giorno in cui è stata data notizia dell'inchiesta sulla presunta evasione fiscale da parte di alcune vetrerie di Murano, il moto ondoso è improvvisamente calato di intensità. Il motivo? Sembra che nessuno abbia più interesse a fare i butti sull'isola del vetro, che di solito sono molto richiesti dalle attività ricettive. Nessuno, a parte alcuni hotel di lusso, chiama più neppure i taxi, per paura delle intercettazioni. Ma d'altra parte non si può nemmeno rispondere a un cliente che paga mille, duemila...