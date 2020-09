L'AUTOSTRADA

BELLUNO Se gli automobilisti hanno pazientato in coda sulla statale 51 di Alemagna piena di cantieri, in quest'estate da bollino rosso, non è andata meglio sulla autostrada. Non solo al solito nodo in uscita a Pian di Vedoia, ma anche nel tratto a pagamento. Le ispezioni che erano in corso nelle gallerie in A27 hanno fatto penare gli utenti della strada portandoli alcune volte all'esasperazione. E non è finita: altri cantieri inizieranno a settembre.

IL TRAFFICO

Nell'analisi dei movimenti della stazione di Belluno della A 27 tra l'1 e il 24 agosto i flussi registrati da Autostrade per l'Italia Tronco di Udine sono in linea o lievemente in calo rispetto agli stessi periodi dello scorso anno. Qualcosa in meno: circa meno 1.5% in media.

I CANTIERI

Dopo le ispezioni gli adeguamenti. Per tutto il mese di settembre sulla A27 tra Fadalto/Lago Santa Croce e Belluno sarà chiusa la direzione nord - dalle 06.00 di lunedì alle 14.00 di venerdì, per eseguire lavori obbligatori di adeguamento degli impianti di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 264/06 della Galleria Cave Est e Fadalto Ovest. La modalità di cantierizzazione - si apprende da fonti tecniche di Atuostrade per l'Italia - prevede la deviazione del traffico nella carreggiata opposta ed è stato organizzato proprio per evitare riflessi sugli spostamenti del weekend quando le carreggiate tornano pienamente fruibili.

ALTRI LAVORI

È poi prevista in A27 prevista per giovedì 3 settembre, con orario 19.00 06.00 la chiusura dello svincolo tra la Tangenziale di Mestre e l'A27, direzione di Belluno per lavori di pavimentazione durante l'orario notturno a ridotto flusso di veicoli. Il traffico verrà deviato su itinerari prestabiliti coordinati con le Società Autovie e Cav. Venerdì 4 settembre sempre con orario 19.00 06.00 la chiusura dello svincolo tra l'A4 Torino - Milano e l'A27, in entrambe le direzioni, per lavori di pavimentazione durante l'orario notturno a ridotto flusso di veicoli. Il traffico verrà deviato su itinerari prestabiliti coordinati con le Società Autovie e Cav.

