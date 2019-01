«L'autonomia porterà anche stipendi più alti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO FRONTETREVISO «La soluzione per trovare i medici che mancano è l'autonomia del Veneto. Ci consentirebbe di gestire i concorsi a casa nostra, così come le borse per gli specialisti. E soprattutto ci consentirebbe di intervenire sugli stipendi, ad esempio alzando le paghe e riducendo l'attività in libera professione. Potremmo essere autonomi e nuovamente attrattivi». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, non ha dubbi. Con gli stipendi dei medici bloccati a livello nazionale è difficile far quadrare gli...