L'automobilista pirata questa mattina dal giudice

L'INCHIESTAVENEZIA L'appuntamento alla Cittadella della Giustizia di Venezia è fissato per questa mattina: Marius Alin Marinica comparirà di fronte al gip Massimo Vicinanza per l'interrogatorio di convalida, dopo il provvedimento di fermo eseguito domenica dalla Procura, che gli contesta i reati di omicidio stradale plurimo e fuga.Nella notte tra sabato e domenica scorsi, il ventisettenne di nazionalità romena, residente da anni a Musile, elettricista per l'azienda di un connazionale, si trovava al volante della Volkswagen Golf che,...