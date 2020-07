LO SCONTRO

QUINTO DI TREVISO Ferite e lesioni su tutto il corpo ma soprattutto tanta paura. Con la sua moto Bmw 1200 è finito contro un'autobotte carica di gasolio che stava svoltando e ha rischiato la vita R.C., 65enne di Quinto di Treviso che da ieri mattina si trova ricoverato all'ospedale di Castelfranco Veneto. Le sue condizioni non sono gravi, i medici già nelle prossime ore scioglieranno definitivamente la prognosi e probabilmente a breve potrà tornare a casa e in sella alla sua motocicletta.

L'IMPATTO

L'incidente stradale di cui è stato sfortunato protagonista è avvenuto poco dopo le 10 di giovedì e ha coinvolto il 65enne e un'autocisterna. Ad avere la peggio è stato il centauro trevigiano finito contro il mezzo pesante che stava facendo manovra per svoltare a sinistra. L'incidente è avvenuto mentre il motociclista stava transitando lungo via Castion, a Rossano Veneto in provincia di Vicenza ma poco distante dal confine con la Marca, in compagnia di un amico motociclista. La dinamica è stata ricostruita ieri dai carabinieri della stazione di Rosà, giunti in via Castion per effettuare i rilievi di legge del caso. Il motociclista trevigiano stava viaggiando in direzione di Bassano del Grappa quando si è scontrato violentemente contro un'autocisterna che era condotta da un autotrasportatore padovano di Borgoricco. All'origine dell'incidente ci sarebbe stato, secondo i militari, un sorpasso azzardato da parte del centauro nei confronti del mezzo pesante. Il 65enne non si era reso conto che nel frattempo il camion stava svoltando verso sinistra per entrare nella ditta di carburanti Bernardino Fiorese. La collisione è stata inevitabile: la moto è finita contro la ruota posteriore sinistra del tir ed il 65enne è carambolato sull'asfalto, violentemente, travolto dalla sua stessa motocicletta. Il primo testimone di quanto avvenuto è l'amico che lo stava seguendo in sella alla sua Honda.

I SOCCORSI

Subito alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l'allarme al 118 e a mobilitarsi è stata la centrale di Treviso inviando sul posto auto medica e ambulanza. Il personale sanitario giunge sul posto e stabilizza le condizioni del 65enne: inizialmente il quadro clinico del centauro appariva preoccupante ma fortunatamente la situazione era meno grave del previsto. L'uomo, con diversi traumi e lesioni su tutto il corpo, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco. Il traffico lungo via Castion ha subito conseguenze importanti con rallentamenti a cui hanno posto rimedio i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 12 quando la moto incidentata è stata recuperata e la carreggiata è stata ripulita dai detriti causati dall'incidente.

Nicola Cendron

© RIPRODUZIONE RISERVATA

