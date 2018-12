L'auto vola nel canale Muore intrappolata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTETREPORTI La tragedia si è consumata in pochissimi minuti. Prima l'auto che sbandata invadendo la corsia opposta, poi lo schianto contro il marciapiede e infine il volo nel canale dove l'automobile è affondata. È la sequenza dell'incidente stradale attorno alle 9 di ieri a Treporti, lungo via di Saccagnana che è costato la vita a Milena Zanella, pensionata di 76 anni, residente a Saccagnana, in via del Prà 3, a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro. L'IMPATTO E I SOCCORSILa donna si trovava alla guida della sua Kia...