L'auto frena, gelo sull'indotto locale Su Nidec soffia il vento della Romania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RALLENTAMENTOPORDENONE Non è certo un inizio anno a gonfie vele quello che sta vivendo il sistema economico del territorio: anche le imprese che - negli ultimi due, tre anni - avevano contribuito a migliorare le performance territoriali stanno registrando un rallentamento. Sono quelle aziende a forte vocazione esportativa che hanno trovato nuovi mercati esteri e che costituiscono la punta del manifatturiero pordenonese. I venti contrari che arrivano anche da oltre confine non stanno aiutando: in particolare la gelata sul mercato tedesco...