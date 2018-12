L'auto entra nel Reddito Il sussidio con l'utilitaria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AIUTOROMA Il Reddito di Cittadinanza sotto l'albero di Natale. Ma da scartare, tenere in un cassetto ed utilizzare non prima di aprile. Il governo tiene il punto, prepara un decreto per gli ultimi giorni dell'anno, e conferma che la principale misura di politica economica messa a punto dalla maggioranza giallo-verde partirà regolarmente nel 2019. Dunque la riduzione del deficit imposta da Bruxelles non cambia i piani. Ma certo li ridimensiona. Ieri fonti di Palazzo Chigi hanno garantito che non ci sarà alcuna riduzione della platea dei...