L'autista è sotto choc, la Procura apre un fascicolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIPADOVA Tutto è in mano alla polizia locale di San Martino di Lupari, guidata dal comandante Andrea Corazza. È stato lui ieri pomeriggio a coordinare i rilievi sul posto ed è stato sempre lui, una volta terminati tutti gli accertamenti in via Pasinato, a compilare le carte nel suo ufficio accanto al municipio.I vigili urbani hanno anche ascoltato un testimone e questo verbale sarà naturalmente molto importante per chiudere le indagini. Da una prima ricostruzione pare che l'incidente sia frutto esclusivamente di una tragica...