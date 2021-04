Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEBELLUNO «Mantieni la distanza». L'ha ripetuto più volte, ieri pomeriggio, agli agenti di polizia intervenuti per calmarlo. Jeans, maglietta maniche lunghe, uno zainetto verde sulle spalle: questa la sua fotografia. Sul viso nessuna mascherina perché «voglio rispettare la legge». E la coerenza? Quella non è stata, di certo, uno dei suoi punti forti. Eppure ha continuato così per un'ora. A parlare, a gridare, a tirare...