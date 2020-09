A SCUOLA NEL FELTRINO

FELTRE Gioie, ansie e paure. Il primo giorno di scuola è un giorno particolare per tutti. È una tappa della vita che difficilmente si scorda, sia essa per l'ingresso alla scuola primaria, alla scuola media o alla scuola superiore. Quest'anno lo è ancor di più. I ragazzi che frequentano però gli istituti scolastici del Feltrino sono apparsi sostanzialmente tranquilli e fiduciosi nel ripartire e in sicurezza. Quello che sicuramente lascia l'amarezza tra gli studenti è l'impossibilità di interagire, soprattutto fra classi diverse.

LE REAZIONI

«Personalmente sono felice di tornare a scuola soprattutto perché la didattica online, sebbene possa essere funzionale, ha messo in rilievo la mancanza di socialità e rapporto umano che speriamo ritornando a scuola possa esserci», afferma Caterina Calabro che insieme alle amiche Luisa Canal e Francesca Dall'Asen si apprestano a fare il loro ingresso in classe. «Speriamo che le norme ci consentano uno svolgimento normale delle lezioni - proseguono - e che si tenga aperto per tanto tempo perché in fondo credo tutti siano un po' contenti di ricominciare». Queste ragazze frequentano l'ultimo anno del liceo classico. «Speriamo anche che la maturità possa essere fatta in presenza e non in modalità online», dicono. Poco distante c'è un altro gruppo di studentesse, anch'esse frequentanti il Dal Piaz, con ansie e paure tipiche di chi inizia una nuova avventura. Ci sono Gioia, Maria, Sofia, Serena, Elena e Noemi. «Ci aspettiamo - affermano - di trovarci bene con i compagni e con i professori e di riuscire ad ottenere dei buoni risultati un po' in tutte le materie. Vorremmo che fosse un anno sereno». Le ragazze proseguono: «Speriamo che la situazione migliori perché iniziare le superiori con queste normative è brutto. Inoltre, tante cose non si faranno: la ricreazione tutti insieme, lo scambio con le altre classi, le distanze con compagni ed insegnanti». Qualche problema logistico, ma anche Diego S., studente del primo anno dell'Iti, è pronto zaino in spalle davanti alla scuola: «Ho avuto qualche problema con le coincidenze e ho dovuto farmi un bel pezzo a piedi, ma sono arrivato in orario. Non conosco nessuno quindi da quest'anno mi aspetto di fare nuove amicizie. Il Coronavirus credo che non influenzerà più di tanto il nostro percorso di studi. Torneremo alla normalità o quasi». Primo anno anche per Samuele D.C. del Rizzarda: «Non so ancora nulla di quello che devo fare e sto aspettando qualche amico per entrare insieme e farci forza. Penso che quest'anno sarà più pesante rispetto agli anni scorsi in quanto sarà più difficile parlare con i compagni di classe e impossibile interagire con amici delle altre classi».

I GENITORI

Le emozioni non le vivono solo gli studenti. Ci sono anche le famiglie. All'esterno del Dal Piaz c'è un papà che ha accompagnato il figlio più piccolo alle medie e la più grande alle superiori. «I ragazzi delle superiori riescono anche a gestirsi ma quelli più piccoli hanno più difficoltà e il caos non è mancato - dice - . Io la vivo bene perché tanto non ci sono alternative: queste sono le regole e vanno rispettate. Speriamo che dopo i primi giorni tutto torni alla normalità». Daniela ha due bambine gemelle che quest'anno hanno iniziato la primaria di Pedavena. «È un anno strano, forse più per noi genitori perché ci manca lo stacco interno di vedere dove i nostri bambini si siedono, com'è la loro classe. Lasciarli sulla porta non è mai bello». Piccoli e forse meno consapevoli. «Le mie bambine hanno capito subito, forse meglio di noi genitori, quello che stava succedendo. A noi manca tutto mentre loro sono più adattabili. Quello che è successo oggi è per loro la normalità».

IL SALUTO DEL SINDACO

Causa Covid il sindaco di Feltre Paolo Perenzin e l'assessore all'istruzione Alessandro Del Bianco non hanno potuto portare il consueto saluto e augurio di inizio anno in presenza nelle scuole. Il sindaco lo ha fatto con un video messaggio, diffuso sui social: «Tengo particolarmente a ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per consentire la ripartenza: il personale della scuola, docente e non, gli uffici comunali. Un ringraziamento anche alle famiglie e i nostri ragazzi. Questo sarà un anno scolastico particolare ma sicuramente riusciremo a superarlo in maniera molto buona se tutti quanti collaboreremo. L'unica cosa che non possiamo permetterci di fare è di vederci uno contro l'altro. Le difficoltà si superano se ci uniamo e se remiamo tutti nella stessa direzione».

Eleonora Scarton

