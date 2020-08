L'AUSPICIO

BELLUNO «La vostra presenza ci rallegra il cuore e ci infonde fiducia». È questo uno dei passaggi della lettera che monsignor Renato Marangoni, vescovo di Belluno Feltre, invia alle «persone e alle famiglie giunte in villeggiatura nel nostro territorio montano».

IL BENVENUTO

Un saluto che da molti anni arriva in maniera tradizionale dalla chiesa locale a quanti scelgono la provincia di Belluno come sede delle proprie ferie. «Carissimi villeggianti e turisti esordisce la lettera - siate i benvenuti tra di noi! Siamo nel cuore di questa stagione estiva. Accogliete il nostro saluto che veicola apprezzamento e riconoscenza. Il vostro giungere in villeggiatura o per esperienze e viaggi turistici tra le nostre montagne le Dolomiti e il vostro abitare nelle nostre case e strutture per dei giorni di vacanza, ci rallegra e ci infonde fiducia. Tutti ne abbiamo bisogno, dopo la stagione incerta e difficile dovuta alla situazione da Covid-19».

I VALORI

Non mancano riferimenti ai valori che la vacanza in un ambiente così bello può suscitare: «Incontrarci nel contesto delle bellezze naturali di queste valli e montagne ci permette di ritrovare il valore del vivere insieme e del partecipare a rendere ancor più sano e rispettato il contesto dell'esperienza umana nei suoi tratti ambientali, culturali, sociali, etici e religiosi». Poi un più preciso riferimento ai turisti credenti: «Ci preme rassicurarvi che in questi giorni le nostre comunità parrocchiali sono anche la vostra comunità di fede, di speranza e di carità. Faremo il possibile, affinché sia garantita la salute di tutti, applicando le norme a cui tutti siamo tenuti. Chiediamo così anche il vostro contributo di pazienza e di attenzione». «Particolarmente sentita in questi giorni sarà la solennità dell'Assunzione di Maria» scrive alla fine del suo messaggio il vescovo. E nel giorno di Ferragosto, monsignor Marangoni celebrerà la messa per la festa dell'Assunta al santuario del Nevegal, in un luogo che accoglierà molti turisti: 240 i posti a sedere e molti altri i posti in piedi, all'esterno, nelle aree del giardino e della grotta, che sono raggiunte dalla voce degli altoparlanti e dalle quali è visibile lo svolgersi della liturgia. La presenza il giorno di Ferragosto è per il Vescovo un appuntamento ormai consueto, in cui incontra la comunità che si raccoglie nello spazio della chiesa fatta da una parte di persone locali e da una maggioranza di turisti che trovano sul colle ristoro, natura e spiritualità per il giusto riposo estivo. Sono due le occasioni in cui il vescovo sale sempre al Nevegal: appunto per Ferragosto e per il 1° Maggio, anniversario della dedicazione del santuario avvenuta nel 1995 ad opera del vescovo Maffeo Ducoli. Ma quest'anno, causa Covid-19, non è stato possibile. La diocesi ha quindi pensato di celebrarla tre mesi dopo, nel cuore dell'estate. Un'altra occasione in cui il vescovo aveva scritto una lettera aperta, era stato proprio lo scorso 1° Maggio. Il vescovo che nel dicembre dello scorso anno aveva marciato a fianco degli operai della Wanbao, nel giorno di una Festa dei lavoratori tanto particolare non poteva certo dimenticarsi dei lavoratori, in un momento aveva scritto - «al quale nessuno era preparato». «L'emergenza ci sta insegnando che le vicende dell'esistenza rimescolano le carte a volte in maniera improvvisa, rivelando la nostra realtà più fragile. Abbiamo compreso quanto sono importanti solidarietà, interdipendenza e capacità di fare squadra. L'epidemia ha rafforzato la consapevolezza della nostra debolezza con un drammatico shock, che ci ha scoperti nuovamente vulnerabili e interdipendenti». E domani, giorno di Ferragosto, l'appuntamento per tutti è proprio sul Nevegal.

Giovanni Santin

