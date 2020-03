LA LETTERA

LORIA Studentessa si immedesima nella sua aula vuota in questi giorni di scuola chiusa e fa commuovere la sua insegnante. Arduo il compito che la docente di italiano di una classe seconda media dell'istituto comprensivo di Loria e Castello di Godego aveva assegnato ai suoi alunni che, prendendo a modello il libro Una casa vuota di Beatrice Masini, dovevano descrivere sotto forma di diario o lettera quello che stanno provando in questo periodo lontano dal proprio banco ma, fingendo di essere le pareti che compongono l'aula. Una stanza che improvvisamente, da un giorno all'altro si è trovata vuota, piena di oggetti materiali come i banchi, le sedie, la lavagna, la cattedra e qualche libro, ma privata delle persone, alunni ed insegnanti che ogni giorno la riempivano con le loro lezioni, le interrogazioni e le chiacchiere.

«RIMPIANGO IL CHIASSO»

«Mi sento sola, vuota, spoglia, non sono più io. Sono triste mentre rimpiango tutti i giorni in cui mi lamentavo di quel chiasso che dovevo sempre sopportare e invece ora, darei tutta me stessa per riaverlo. È una bellissima giornata di sole, tant'è che ho aperto le finestre per godermelo tutto, ma sento che nell'aria manca qualcosa: mancano le grida, le risate, i segreti, gli applausi dei ragazzi», inizia così il testo della studentessa. «Prima della chiusura delle scuole stavamo lavorando sulla costruzione della lettera e del diario, ora che le lezioni sono diventate virtuali ho continuato a dare stimoli ai ragazzi anche attraverso le registrazioni della mia voce afferma la docente di italiano Ho dato loro da leggere il primo capitolo del libro della Masini dove la casa racconta in prima persona quello che prova dopo che i proprietari se ne sono andati. Ho chiesto agli alunni di fare lo stesso e di immaginare quello che la loro aula sta provando in questi giorni, senza di loro». Tra tutti i testi ricevuti dall'insegnante, quello di Luna (nome di fantasia) che ha fatto commuovere la docente che ha sentito la necessità di condividerlo con le colleghe e alcune conoscenti.

LE TANTE MANCANZE

«All'inizio tutti pensavano fosse una vacanza, avevano preso sotto gamba quello che stava succedendo e gli studenti erano felici di non dover andare a scuola spiega Da questi temi invece ho compreso che sentono una grande mancanza di tutto quello che è l'ambiente e il clima scolastico. Quando ho letto il testo di Luna sono stata avvolta dal senso di isolamento e mi sono commossa perché fa anche riferimento al massimo momento di unione tra studenti che facevamo insieme in classe con un'attività di cerchio». L'insegnante di italiano, con cadenza mensile, raccoglie gli alunni della classe in un cerchio che ha chiamato circle time dove si scambiano opinioni, pensieri e conoscenze. «Quello che mi manca di più sono i circle time in cui i ragazzi ridevano, piangevano, avevano paura e provavano noia. Ora l'unico circle time che vedo è l'orologio che segna il tempo e mi fa ricordare i miei ragazzi che lo guardavano sempre per aspettare la ricreazione» ha scritto l'alunna. «Mi sono commossa, l'apprendimento senza relazione non può avvenire e in questi giorni sentiamo questa assenza più che mai» conclude la professoressa.

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA