(A.Spe.)«L'aula è troppo piccola e poiché non è possibile assicurare la distanza minima di un metro tra i bambini, i nostri figli sono costretti a tenere la mascherina sempre addosso per quattro ore di fila. Ore che raddoppieranno a otto quando entrerà in vigore il tempo pieno. Mia figlia è tornata a casa sfigurata». La denuncia è di Chiara De Stefani, madre di un'alunna della 3°C della scuola primaria Vecellio di parco Ponci. «Passi che nell'ultima settimana ci hanno mandato comunicazioni su protocolli da seguire e schede da compilare una diversa dall'altra racconta ma la sorpresa amara l'abbiamo scoperta quando i nostri figli sono tornati a casa e ci hanno raccontato di aver indossato sempre la mascherina». La norma prevede che, seduti al banco, col distanziamento di almeno un metro, gli alunni possono levarla. «Qui non si può, non c'è spazio a sufficienza per i 25 bambini della classe continua De Stefani Ci è stato detto che sono attesi i nuovi banchi, ma non è questo il punto: il metro va calcolato da testa a testa, non da banco a banco. Vuol dire che l'aula è inadeguata per capienza, se non la si cambia, il problema resta tutto l'anno. Ma gli spazi sono stati preventivamente verificati? E perché non sono state percorse altre soluzioni, tipo chiederne altrove, ad esempio un oratorio?».

Il problema è destinato a raddoppiare, con la mascherina addosso in tutto per otto ore al giorno, quando partirà il tempo pieno, per il quale però pende un'altra incognita: «La mensa è chiusa, non si sa né se né quando Ames fornirà i pasti. Al momento i bambini per forza devono tornare a casa a pranzo». La mamma è preoccupata: «Tenere la mascherina per quattro, otto ore di seguito sottolinea De Stefani comporta l'impossibilità di bere per non abbassarla sul mento. Così, i bambini possono bere solo alla pausa ogni due ore, quando possono anche andare in bagno. È stata una giornata dura: alla gioia di poter tornare a scuola dopo mesi, è subentrata l'angoscia di vedere i nostri figli trasformati in soldatini sull'attenti, tutti in fila dritti, fermi, zitti e dispiaciuti».

